VOX 21:15 bis 22:10 Krimiserie Rizzoli & Isles Zwischen den Zeilen USA 2014 2016-10-26 00:55 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Der Mord an einem Buchhändler führt Jane und Maura in die Welt keltischer Schriften und verschlüsselter Geständnisse. Auch Paddy Doyle scheint in die Geschichte verstrickt zu sein. Zudem versucht Maura, ihre beste Freundin Jane darauf vorzubereiten, den neuen Mann an ihrer Seite kennenzulernen. Janes Mutter will indes nochmals durchstarten und kündigt ihren Job im Café des Polizeireviers. Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Bruce McGill (Det. Vince Korsak) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Brendan Michael Coughlin (Ricky Kelly) Billy Smith (Father Cowens) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Kate Woods Drehbuch: Blair Singer Kamera: Peter B. Kowalski Musik: James S. Levine