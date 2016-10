VOX 20:15 bis 21:15 Krimiserie Rizzoli & Isles 05:26 USA 2015 2016-10-26 23:50 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Neue Staffel Merken Fortsetzung der sechsten Staffel "Rizzoli & Isles". Die Untersuchung des Mordes an einer ehemaligen Drogensüchtigen bringt Jane und Maura auf die Spur des Unbekannten, der Janes Konten gehackt und für das Feuer in ihrer Wohnung verantwortlich ist. Denn im Magen der Toten entdeckt Maura bei der Autopsie eine Armbanduhr von Jane, die auf das Datum des kommenden Tages und 5:26 Uhr gestellt wurde. Die Ermittler sind überzeugt, dass Janes Stalker ihnen so den Termin für seinen nächsten Coup ankündigt. Um Jane zu schützen, zieht Korsak sie von dem Fall ab. Doch Jane versucht trotzdem auf eigene Faust herauszufinden, wer es auf sie abgesehen hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Idara Victor (Nina Holiday) Bruce McGill (Vince Korsak) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Damon Dayoub (Boris Martin) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Gregory Prange Drehbuch: Michael Sardo Kamera: Frank Perl Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12