VOX 08:55 bis 09:55 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Hannes Fischer ist es leid. Seine Freundin kümmert sich nur noch um sich und ihr Partyleben, anstatt sich um das neugeborene Kind zu kümmern. Deshalb schmeißt er sie nach einem Streit raus und will das alleinige Sorgerecht beantragen. Doch seine holländische Freundin Annike lässt sich nicht so leicht abservieren. Sie entführt die kleine Tochter und erpresst ihn. Wenn er nicht zahlt, sieht er das Kind nie wieder. Für Hannes Fischer beginnt nicht nur eine verzweifelte Suche, sondern auch ein harter Kampf gegen die Behörden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!

