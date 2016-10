Super RTL 23:00 bis 23:50 Arztserie Dr. House Großer Mann, was nun? USA 2011 Stereo HDTV Live TV Merken Driscoll, ein berühmt berüchtigter Drill-Instructor einer Besserungsanstalt wird mit Rücken- und Blasenproblemen ins Krankenhaus eingeliefert. Nach den ersten Untersuchungen hat das Team von House jedoch keinerlei Erklärung für den Ursprung dieser Leiden. Auch House steht vor einem Rätsel. Erst als der junge Landon, einer von Driscolls 'Schleifopfern', ebenfalls im Princeton Plainsboro behandelt werden muss, weil er über ähnliche Symptome klagt, kommt man der Sache näher. Masters macht nämlich eine interessante Entdeckung: Sie findet heraus, dass die beiden Patienten viel mehr verbindet, als den beiden bewusst ist. Driscoll ist Landons Vater! Driscoll reagiert geschockt auf diese Mitteilung und verlangt Stillschweigen. Doch zwischenzeitlich verschlechtert sich der Gesundheitszustand beider Patienten und Driscoll muss ein klärendes Gespräch mit seinem Sohn führen, will er ihrer beider Leben retten. Chases ausschweifendes Privatleben scheint ihm offensichtlich zum Verhängnis geworden sein: Eine Unbekannte hat ein Nacktfoto von ihm ins Internet gestellt, auf dem ausgerechnet seine Männlichkeit verkleinert worden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Amber Tamblyn (Martha Masters) Originaltitel: House M.D. Regie: David Straiton Drehbuch: David Shore, Liz Friedman Kamera: Tony Gaudio Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12