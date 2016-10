Super RTL 21:10 bis 22:05 Arztserie Dr. House Die Last der Lügen USA 2010 Stereo HDTV Live TV Merken Der tiefgläubige Ramon Silva wird eingeliefert, nachdem er Blut gespuckt hat. Als House erfährt, dass der Mann ein ganz besonderes Abkommen mit Gott geschlossen hat, nämlich, sich jedes Jahr ein Mal kreuzigen zu lassen, wenn er seine Tochter von ihrem Krebsleiden heilt, ist natürlich Houses Interesse geweckt. Ein Typ wie House glaubt natürlich nur, was beweisbar ist und hat mit spirituellen Gepflogenheiten nichts am Hut. Nur mit List und Tücke und einer großen Lüge, schafft es House, das Vertrauen des Patienten zu erhaschen - doch, wird es ihm auch gelingen, Vater und Tochter zu heilen? Ein mindestens ebenso großes Problem erwartet den eigenwilligen Doc zu Hause: Cuddy ist immer noch stinksauer auf House, weil dieser sie angeschwindelt hat. Sie verlangt eine Entschuldigung, die House ihr aber verwehrt, weil er sich im Recht sieht. Doch Cuddy bleibt stur und verweigert jegliche Intimität, sollte er sich nicht entschuldigen. Taub sorgt sich, weil seine Frau neuerdings auffallend häufig mit einem unbekannten Mann chattet. Und auch Foreman ist unzufrieden mit seinem Privatleben: Seit Dreizehn ihn verlassen hat, schafft er es nicht, eine neue Freundin zu finden. Der Einzige, der mit all dem keine Probleme hat, ist Chase, der offensichtlich Sex im Überfluss genießt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Amber Tamblyn (Martha M. Masters) Originaltitel: House M.D. Regie: Greg Yaitanes Drehbuch: David Shore, David Hoselton Kamera: Gale Tattersall Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 16