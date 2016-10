Super RTL 19:15 bis 19:45 Trickserie Alvinnn!!! und die Chipmunks Die Kuss-Verschwörung / Die Feriengäste USA 2015 2016-11-02 14:05 Stereo HDTV Merken 1. Geschichte: Simon soll bei der Aufführung seiner Theater-Gruppe ein Mädchen küssen, doch fühlt er sich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Alvin kann diese Probleme natürlich gar nicht verstehen. Als er dazu noch erfährt, dass es Jessie ist, die geküsst werden soll, ist er ganz aus dem Häuschen. Er schlägt Simon vor, als sein Double aufzutreten. 2. Geschichte: Alvin möchte den Chipmunks und Dave eine Freude machen und nach Hawaii fliegen. Um die Kosten dafür zu decken, vermietet er das Haus an Feriengäste, während Dave auf Geschäftsreise ist. Doch dann kommen die Gäste einen Tag zu früh. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alvinnn!!! And the Chipmunks Altersempfehlung: ab 6