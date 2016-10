Super RTL 15:15 bis 15:45 Trickserie Zig & Sharko - Meerjungfrauen frisst man nicht! Bernie ganz groß / Die Cowboys / Die Schnellstraße F 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Krabbe Bernie hat ein Kraftserum in die Scheren bekommen. Jetzt ist er der Stärkste von allen. Ob das auch immer so bleibt? 2. Geschichte: Auf dem Rücken eines Seepferdchens jagen Zig und Sharko übers Meer. Zig verliert das Rennen - klar. Doch plötzlich findet er sich in einer Cowboy-Welt wieder, in der alle in Wild West-Rollen geschlüpft sind. 3. Geschichte: König Neptun führt wieder Übles im Schilde. Er will eine Schnellstraße bauen, die durch Marinas Villa führt. Sharko kann nichts dagegen tun, er landet wieder mal im Gefängnis. Jetzt bauen alle auf Zig... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zig & Sharko Altersempfehlung: ab 6