Super RTL 13:25 bis 13:55 Trickserie Ninjago - Luftpiraten Folge: 55 Der Flaschengeist aus der Teekanne USA, DK, CDN, SIN 2016 Stereo HDTV Wieder da Live TV Merken Die Ninja sind in aller Munde, nachdem sie die Geister vernichten konnten und als Retter ihrer Welt gelten. Doch eine lange Ruhepause ist ihnen nicht vergönnt: Als sie erfahren, dass ein Geist zurückgekehrt sein soll, machen sie sich umgehend auf die Suche, allerdings ergebnislos. Zurück in der Stadt müssen sie erfahren, dass jemand in ihrem Namen Verbrechen begangen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NinjaGo: Rise of the Snakes Drehbuch: Dan Hageman, Kevin Hageman Musik: Michael Kramer, Jay Vincent Altersempfehlung: ab 6