Super RTL 11:30 bis 12:00 Trickserie Angelo! Der Horrorfilm / Das Videospiel-Theater / Peter das Trompeten-Genie CDN, F, GB 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Angelo und Sherwood möchten unbedingt den angesagten Horrorfilm sehen. Natürlich sind Angelos Eltern komplett dagegen. Was tun? Da hat Angelo die Idee, den Film mittels Webcam aufzunehmen. Ob das funktioniert? 2. Geschichte: Angelo möchte unbedingt an der Meisterschaft des Videospiels "Die Ultimative Zerstörungsschlacht, Teil 5" teilnehmen. Seine Eltern wollen aber, dass Angelo erst seine Hausaufgaben erledigt, Müll raus bringt und aufräumt. Das ist in der knappen Zeit nicht zu schaffen - außer man spannt seine Geschwister ein. Allerdings erweist sich das als ein dummer Plan. 3. Geschichte: Peter hat sein Herz für die Trompete entdeckt. Jetzt spielt er stundenlang auf der Lärmtröte. Da Angelo diesen Geräuschpegel kaum noch aushält, will er seinem kleinen Bruder das Trompetenspiel für alle Zeiten vermiesen. Aber wie? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Angelo Rules Altersempfehlung: ab 6