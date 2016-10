Super RTL 07:30 bis 08:00 Trickserie Caillou Elefanten / Caillou und die Schafe / Caillou und die Hundebabys / Die Entenfamilie / Clementines neu CDN 2010 Stereo Live TV Merken 1. Geschichte: Endlich gehen Caillou, Rosie, Mami und Papi in den Zoo. Dort sehen die Kinder nicht nur Papageien, Affen und Nashörner, sondern auch Caillous Lieblinge: die Elefanten! 2. Geschichte: Omi und Caillou machen einen Ausflug auf eine Schaffarm. Dort lebt ein zehnjähriges Mädchen namens Mary. Sie erklärt Caillou alles über Schafe, das Scheren und die Wolle, die man aus Schafsfell herstellt. Als ein Lamm verschwindet, hilft Caillou der aufgeregten Mary, das kleine Schaf zu suchen. 3. Geschichte: Bei Mr. Hinkle macht Caillou die Bekanntschaft mit einer Hundemutter und ihren Babys. Als eines der Hündchen verschwindet, macht sich Caillou sofort auf die Suche. 4. Geschichte: Im Park spielt Caillou Ball. Als er ihn in den See wirft, entdeckt er eine Entenfamilie. Das ist spannender als Ballspielen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caillou

