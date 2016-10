Super RTL 05:35 bis 05:45 Trickserie Chuggington - Die Loks sind los! Sophie und die Bienen GB 2010 Stereo Live TV Merken Sophie freut sich über den sonnigen Tag. Dummerweise bekommt sie ausgerechnet heute einen Job im Untergrund zugewiesen, während alle anderen draußen arbeiten dürfen. Auch Speedy ist genervt, er soll den Saftwagen von Frostini ziehen. Sophie schlägt vor, dass die beiden ihre Aufgaben tauschen. Speedy ist begeistert. Also zieht Sophie nun den Saftwagen und genießt das schöne Wetter. Doch dann zerstört sie unterwegs versehentlich einen Bienennest. Die Bienen sind in heller Aufregung. Nun muss sich Sophie etwas einfallen lassen, um ihr Missgeschick wiedergutzumachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chuggington Drehbuch: Sarah Ball Musik: Chris McHale