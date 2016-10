Disney Cinemagic 05:25 bis 07:00 Trickfilm Die Prouds - Der Inselabenteuerfilm USA 2005 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Um an Oscars geheimes Haltbarkeitsrezept zu gelangen, lockt der böse Forscher Dr. Carver die Proud Familie auf eine entlegene Insel. Weil Oscar sein Geheimnis auch unter Folter nicht preisgeben will, klont der finstere Doktor kurzerhand die ganze Familie und schickt die Klone zurück, um das Rezept zu finden. Wenn er es hat, will er damit seine Erdnuss Armeen dauerhaft haltbar machen und mit ihnen die Weltherrschaft an sich reißen. Zum Glück taucht der richtige Dr. Carver, ein Gefangener seines eigenen Klons, auf und hilft der richtigen Proud Family die geklonte Familie unschädlich zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Proud Family Movie Regie: Bruce W. Smith Drehbuch: Calvin Brown jr., Ralph Farquhar, John Patrick White, Stiles White Musik: Elik Alvarez, Frank Fitzpatrick, Freddy Sheinfeld