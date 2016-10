SAT.1 Emotions 02:05 bis 03:50 Historienfilm Die Säulen der Erde D, CDN, GB 2010 Nach dem Roman von Ken Follett 2016-10-27 10:45 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach langer, beschwerlicher Suche mit ihrem neugeborenen Sohn findet Aliena Jack in Frankreich. Während beide Pläne für eine gemeinsame Zukunft fassen, liegt Kingsbridge am Boden. Philip hat nach dem Einsturz des Kirchendachs nicht nur das Amt des Priors verloren - auch die Hoffnung auf einen Fortgang der Bauarbeiten unter dem intriganten Remigius scheint eine Illusion zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian McShane (Waleran Bigod) Rufus Sewell (Tom Builder) Matthew Macfadyen (Philip) Eddie Redmayne (Jack) Hayley Atwell (Aliena) Sarah Parish (Regan Hamleigh) Natalia Wörner (Ellen) Originaltitel: The Pillars of the Earth (4) Regie: Sergio Mimica-Gezzan Drehbuch: John Pielmeier Kamera: Attila Szalay Musik: Trevor Morris Altersempfehlung: ab 12