SAT.1 Emotions 09:20 bis 09:45 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 48 D 2005 16:9 Merken Lisa kann es nicht fassen: Sie haben fast alles verspielt, denn Jürgen hat zu hoch gepokert. Er befürchtet, ihre Freundschaft nun endgültig zu verlieren. Auch David ist aus dem Häuschen: Sie können das Topmodel Magdalena nicht bezahlen, und die Finanzmisere droht öffentlich zu werden. Hannah ist zunächst erleichtert, dass Timo Kim auf Abstand hält. Aber am Ende muss sie erkennen, dass die beiden eine Nähe zueinander haben, die ihr nicht behagt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Laura Osswald (Hannah Refrath) Lara-Isabelle Rentinck (Kim Seidel) Matthias Dietrich (Timo Pietsch) Oliver Bokern (Jürgen Decker) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Cornelia Dohrn

