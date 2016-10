Das Erste 02:30 bis 04:20 Drama Du hast gesagt, dass Du mich liebst D 2006 Stereo Dolby 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Ende ihrer Karriere arbeitete die einstige Spitzensportlerin Johanna Perl (Hannelore Elsner) als Schwimmtrainerin. Mit ihrer Pensionierung wird sie schlagartig von einer unerwarteten und bedrückenden Leere überrascht. Ihren Mann hat sie kürzlich verlassen, weil er sie betrog. Um die Einsamkeit zu ertragen, spricht sie mit Bäumen und ihrer toten Mutter. Aus einer Laune heraus antwortet Johanna auf eine provozierend schrille Kontaktanzeige: Der Schriftsteller Johannes (Johannes Herrschmann) sucht eine Frau, die für ihn alles ist: "Schwester, Mutter, Heilige, Hure, Gefährtin, Geliebte". Angesteckt von ihrer Tochter Sophia (Anna de Carlo), die sich Hals über Kopf in einen Studenten verliebt hat, lässt Johanna sich vorsichtig auf eine Beziehung mit dem jüngeren Mann ein. Lange noch besteht sie auf der förmlichen Anrede "Sie", nach seinem Einzug schlafen beide in getrennten Betten. Johannes wähnt sich wie im Paradies, und allmählich scheint auch für Johanna wieder die Sonne. Dank seiner neuen Muse blüht der erfolglose Autor auf, der bislang vier Romane geschrieben, aber noch nichts veröffentlicht hat. Sein neues Buch mit dem Titel "Du hast gesagt, dass Du mich liebst" avanciert zum gefeierten Bestseller. Johannes nimmt darin die Krise seiner Beziehung schreibend vorweg. Von seinem Erfolg hochmütig geworden, betrügt er Johanna. Sie verlässt ihn sofort - doch manchmal gibt es für die Liebe eine zweite Chance. Rudolf Thome schrieb einen leichtfüßigen und poetischen Beziehungsfilm über eine späte Liebe. Dank der charismatischen Hannelore Elsner, zum vierten Mal vor seiner Kamera, zeichnet der Autorenfilmer das sensible Porträt einer faszinierenden und zerbrechlichen Frauenfigur. Die Verschmelzung von Literatur und Film, Kunst und Leben, ist ein Ideal, dem Thome in diesem späten Werk sehe nahe kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannelore Elsner (Johanna Perl) Johannes Herrschmann (Johannes Kreuzberger) Anna de Carlo (Sophia Perl) Urs Remond (Bademeister Fritz) Bastian Trost (Computerverkäufer) Michael Gerber (Mann auf dem Friedhof) Guntram Brattia (Nachlassverwerter Frank) Originaltitel: Du hast gesagt, dass Du mich liebst Regie: Rudolf Thome Drehbuch: Rudolf Thome Kamera: Ute Freund Musik: Katia Tchemberdji Altersempfehlung: ab 16