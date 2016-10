Das Erste 18:50 bis 19:45 Krimiserie München 7 Folge: 49 Deine letzte Chance D 2016 Stereo Untertitel HDTV Neue Folge Merken Wachtmeister Hauke Sponbiel von der nordfriesischen Insel Amrum taucht mit seinem Sohn Torben in der bayerischen Landeshauptstadt auf. Sie sind auf der Suche nach der hübschen Yvonne Meiling, die Torben in Hamburg kennengelernt hat. Dabei hat sie mit Torbens Auto einen Unfall verursacht und ist dann getürmt. Da es dafür keine Zeugen gibt, ist Torben in Erklärungsnot - ganz zu schweigen von erheblichen rechtlichen Schwierigkeiten. Um seinem Vater seine Unschuld beweisen zu können, muss Torben Yvonne finden. Dabei richten die Sponbiels ein derartiges Chaos an, dass die Sherifs vom Marienplatz, Xaver Bartl und Felix Kandler, herbeigerufen werden. Und die beiden Polizisten müssen dem eifrigen Kollegen aus Amrum nicht nur einmal deutlich machen, wie die Zuständigkeiten in München verteilt sind. Im Hotel von Xavers Schwester Irmi läuft das Geschäft blendend, seit der neue Koch Nibbsy dort die Fäden zieht. Inzwischen haben auch alle mitbekommen, dass sich Nibbsy und Irmi besonders gut verstehen - und darum fällt es den Marktfrauen Elfi Pollinger und Lisa Heckmeier auch unangenehm auf, dass sich Nibbsy ständig bei Moni Riemerschmidt am Stand herumtreibt. Als sie eine eindeutig zweideutige Beobachtung machen, beschließen die beiden einzugreifen. Dass Nibbsy in Wirklichkeit Moni nur hilft, ihren Stand zu modernisieren, ahnen Elfi und Lisa nicht. Auf dem Revier müssen Thekla Eichenseer und die Kollegen eine Ehekrise schlichten. Gerald Liebherr will seine Frau Rosie anzeigen, weil sie ihn vor dem gemeinsamen Geschäft so blöd eingeparkt hat, dass er nicht mehr aus seinem Auto kam. Beim akrobatischen Hinausklettern hat er sich verletzt und will jetzt Anzeige wegen Körperverletzung erstatten. Als Rosie auftaucht, um ihre Version der Geschichte zu erzählen, ist Gerald wenig begeistert. Aber Dago Schindler ist wie vom Blitz getroffen von dieser zauberhaften allgäuischen Landsmännin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Giebel (Xaver Bartl) Florian Karlheim (Felix Kandler) Christine Neubauer (Elfi Pollinger) Monika Gruber (Moni Riemerschmidt) Julia Koschitz (Sandra Holzapfel) Luise Kinseher (Thekla Eichenseer) Dorothee Hartinger (Irmi Bartl) Originaltitel: München 7 Regie: Franz X. Bogner Drehbuch: Franz X. Bogner