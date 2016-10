RTL Passion 03:25 bis 03:50 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-10-29 07:15 Merken Während Simone entschlossen ist, mit Hilfe des graphologischen Instituts offiziell bestätigen zu lassen, dass der Brief von Jenny ist, quält sich Richard, schließlich weiß er, dass Maximilian den Brief gefälscht hat. Er macht sich Sorgen, dass Simone die Wahrheit nicht verkraftet. Doch dann landet das Gutachten ausgerechnet in Axels Händen. Marian flüchtet sich weiter in den Alkohol und zu Jessica, da er einfach nicht alleine sein kann. Als Deniz besorgt erkennt, dass Marian zunehmend die Kontrolle verliert und durch seine gleichgültige Haltung sogar seine Existenz gefährdet, empfiehlt er Marian, psychologische Hilfe anzunehmen. Doch Marian lehnt Deniz' gut gemeinte Unterstützung forsch ab. Lena ist fassungslos als sie erfährt, dass Maximilian Jennys Brief gefälscht hat. Als Lena jedoch erkennt, wie gut es Simone tut, sich an die Hoffnung klammern zu können, dass Jenny lebt, will sie Maximilians Geheimnis für sich behalten. Dafür fordert sie aber, dass Maximilian sich ab sofort aus ihrem Leben raus hält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Wolfgang Münstermann Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser