RTL Passion 23:10 bis 23:55 Fantasyserie Once Upon A Time - Es war einmal ... Traumfänger USA 2015 2016-10-27 17:15 Emma überzeugt Regina davon, den Dolch des Dunklen nicht an Mary Margaret und David auszuhändigen. Regina braut einen Zaubertrank, um Merlin zu befreien - und eine Liebe muss zerbrechen, um die letzte Zutat zu erhalten. Belle meldet das Verschwinden von Mr. Gold. In Storybrooke brechen Regina, Killian und Robin Hood in Emmas Haus ein und finden dort Excalibur und einen Traumfänger - mit dessen Hilfe Emma die Erinnerungen von Menschen sehen kann. Und Henry entdeckt, dass Emma für seinen Liebeskummer verantwortlich ist. Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Morrison (Emma Swan) Ginnifer Goodwin (Mary Margaret Blanchard / Snow White) Lana Parrilla (Regina Mills / Die böse Königin) Jared Gilmore (Henry Mills) Robert Carlyle (Mr. Gold / Rumpelstilzchen) Josh Dallas (David Nolan / Prinz Charming) Emilie de Ravin (Belle French) Originaltitel: Once Upon a Time Regie: Ralph Hemecker, Dean White Drehbuch: Adam Horowitz, Edward Kitsis Kamera: Stephen Jackson Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12