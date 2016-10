RTL Passion 21:00 bis 21:45 Fantasyserie Once Upon A Time - Es war einmal ... Der Bär und der Bogen USA 2015 2016-10-26 23:55 Merken Im damaligen Camelot befreien David, Hook, Belle und Merlin die Kriegerin Merida und Lancelot aus Artus' Gefangenschaft. Merida will ihre zum Tode verurteilten Brüder retten. Im heutigen Storybrooke sind die Helden Emma auf der Spur - doch Belle hat andere Ziele: Sie will zuerst Mr. Gold finden. Merida erhält indessen einen Befehl von Emma, der Mr. Gold zu einer Entscheidung um Leben und Tod zwingt. Gleichzeitig versucht Artus, die Helden von einem Kontakt zu Merlin abzuhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ginnifer Goodwin (Mary Margaret Blanchard) Jennifer Morrison (Emma Swan) Lana Parrilla (Regina Mills) Josh Dallas (David Nolan) Emilie de Ravin (Belle French) Colin O'Donoghue (Captain Hook) Jared Gilmore (Henry Mills) Originaltitel: Once Upon a Time Regie: Ralph Hemecker Drehbuch: Andrew Chambliss, Tze Chun Kamera: Stephen Jackson Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12