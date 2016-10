RTL Passion 15:30 bis 15:55 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-10-26 22:45 Merken Marie ist fassungslos vor Glück: Sie hat es noch aufs Treppchen geschafft! Während sie ihre Freude über ihren Erfolg mit Diana und Ingo teilt und so die Trennung von Tobi erträgt, ist Michelle mit ihrer Niederlage völlig allein. Trauer und Wut nagen an ihr, bis sie es nicht mehr erträgt und ausrastet. Jenny glaubt, alles verloren zu haben. Die Liebe zu Deniz, eine EM-Medaille mit Michelle und die Anerkennung ihrer Mutter. Schuld ist alleine Deniz, weil er vermeintlich mit Michelle geschlafen hat. Als Deniz von Jennys Irrtum erfährt, ist er bereit, einen Schritt auf sie zuzumachen. Doch als er sie endlich findet, hat die sich bereits anderweitig getröstet. Im Freudentaumel über Maries Bronzeerfolg fallen sich Diana und Ingo in die Arme. Beide spüren die brennende Sehnsucht nach dem anderen. Doch während Ingo erkennt, dass er handfeste Beweise vorlegen muss, um Diana von seiner Liebe zu überzeugen, braucht Diana einen kleinen Moment zu lang, um ihre Angst vor einer weiteren Verletzung abzuschütteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt