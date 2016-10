RTL Passion 13:30 bis 13:55 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-10-30 04:25 Merken Nachdem Carla Hanna am Rhein postum ihrer ewigen Liebe versichert hat, stellt sie sich entschlossen den Hochzeitsvorbereitungen. Weil sie Johannes gegenüber vorgibt, Bernd zu lieben, wird dieser in den Kreis der Familie aufgenommen. Als Carla die Spannung zwischen Ansgar und Johannes bemerkt, mutmaßt sie, dass Ansgar Skrupel hat, ihre Lüge vor Johannes mitzutragen. Als Johannes Carla dafür dankt, im Gegensatz zu Ansgar ihn nie enttäuscht oder angelogen zu haben, ist Carla tief beschämt. Zwischen Robin und Felix herrscht Scheinfriede. Felix ist entschlossen, die Scheinaffäre zu nutzen, um Robin eifersüchtig zu machen und Cocos Liebe zu gewinnen. Als Robin Felix jedoch vor Augen führt, dass er Cocos wahre Gefühle niemals gewinnen wird, will Felix nicht auf die Zeit mit Coco verzichten und macht ihr ein überraschendes Angebot. Jana gesteht Arno und Elisabeth, Ecstasy-Pillen genommen zu haben. Entsetzt wollen Arno und Elisabeth dieses Problem mit Jana ausdiskutieren, doch sie lehnt entschieden ab. Arno macht sich aber weiterhin große Sorgen, doch jeder Versuch, mit Jana vernünftig zu reden, scheitert. Wütend auf Arno und Elisabeth ruft Jana bei Kevin an und bittet ihn, sie aus ihrem Spießerheim zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics