RTL Passion 10:55 bis 11:40 Serien Providence Glück im Unglück USA 2000 Merken Jim und Monica sind sich sehr nahe gekommen und Jim hat sich tatsächlich in die junge Frau verliebt. Sydney und Joanie können es immer noch nicht glauben, aber auch Jim hat seine Zweifel. Ihm geht das alles etwas zu schnell. Unterdessen hat Joanie Glück im Unglück: In ihrer Bäckerei ist ein Feuer ausgebrochen, doch sie kann unverletzt gerettet werden. Und ihr edler Retter ist durchaus attraktiv... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Dr. Jim Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Paula Cale (Janice "Joanie" Hansen) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Samaria Graham (Izzy Nunez) Angela Featherstone (Andi Paulsen) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: John Masius Musik: Bennett Salvay, W.G. Snuffy Walden