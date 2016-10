Leon und Moritz rammen mit dem Hausboot das Ruderboot, in dem sich Kai und Marie befinden. Leons Versuche, Kai und Marie an Bord des Hausbootes zu holen, scheitern, und er muss unverrichteter Dinge unter Moritz' Anleitung zum Steg zurückkehren. Moritz ist durch den Schlag zwar nicht ernstlich zu Schaden gekommen, aber das Hausboot hat eine Schramme. Als Xenia mit Moritz' Mietvertrag auf das Hausboot kommt und den Schaden entdeckt, schwant Moritz nichts Gutes... Kai und Marie können sich ans Ufer retten und sind gezwungen, durchnässt den Heimweg anzutreten. Am nächsten Tag haben sich beide eine Erkältung eingefangen. Obwohl Kai sogar Fieber hat, will er den Laden öffnen und arbeiten. Marie versucht, ihn von der Arbeit abzuhalten und hofft, dass Sandra ihn vertreten wird. Sandra möchte Maxi Stern, das Model der Werbeaktion, beeindrucken und verspricht ihr Maries zweite Eintrittskarte für den Presseball - die erste hat sie bereits für sich ergattert. Marie überläßt Sandra tatsächlich auch diese Karte, und so konzentriert sich Sandra nun voller Eifer auf den Kauf des sündhaft teuren Kleides, das sie auf dem Ball vorführen möchte. Als Sandra aber ihre Shopping-Aktion wichtiger ist als Maries Bitte, den kranken Kai im Laden abzulösen, erwartet sie eine böse Überraschung... In Google-Kalender eintragen