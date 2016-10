Silverline 03:40 bis 05:20 Thriller The Nameless E 1999 20 40 60 80 100 Merken Auf den Tag genau fünf Jahre nach dem Tod ihrer Tochter, die vergewaltigt und ermordet wurde, erhält die Mutter einen Anruf. Am Anderen Ende der Leitung meldet sich die Verstorbene. Handelt es sich hierbei um einen üblen Scherz? Die Stimme behauptet, ihr Tod sei nur ein Ablenkungsmanöver gewesen. Gemeinsam mit einem Polizisten versucht sie mehr herauszufinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Vilarasau (Claudia Horts de Gifford) Tristán Ulloa (Quiroga) Pep Tosar (Toni) Toni Sevilla (Franco) Jordi Dauder (Pathologe) Brendan Price (Marc Gifford) Karra Elejalde (Massera) Originaltitel: Los sin nombre Regie: Jaume Balagueró Drehbuch: Jaume Balagueró, Ramsey Campbell Kamera: Xavi Giménez Musik: Carles Cases Altersempfehlung: ab 18