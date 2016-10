Silverline 00:50 bis 02:20 Thriller The Entitled CDN 2011 20 40 60 80 100 Merken Paul Dynan ist pleite, braucht aber Geld für seine Familie, weswegen er beschließt, drei junge reiche Sprößlinge zu entführen und Lösegeld zu kassieren. Da er den Coup nicht alleine durchziehen kann, braucht er Hilfe, doch seine Partner erweisen sich als brutale Psychopathen. Damit nicht genug, sind auch die Opfer nicht das, was sie zu sein scheinen. Es dauert nicht lange und Pauls perfekter Plan versinkt in Blut und Tod. Schon bald geht es für Paul um mehr als nur um Geld - es geht ums Überleben! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Zegers (Paul Dynan) Victor Garber (Bob Vincent) Laura Vandervoort (Hailey Jones) Devon Bostick (Dean Taylor) Dustin Milligan (Nick Nader) Tatiana Maslany (Jenna) Stephen McHattie (Clifford Jones) Originaltitel: The Entitled Regie: Aaron Woodley Drehbuch: William Morrissey Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 18