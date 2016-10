Silverline 11:30 bis 13:05 Horrorfilm Panic Button GB 2011 20 40 60 80 100 Merken Vier junge Leute glauben das große Los gezogen zu haben. Sie sind langjährige Mitglieder des weit verbreiteten sozialen Netwerkes all2gether.com und wähnen sich als Sieger eines Preisausschreibens, das ihnen einen shopping-Flug in die Staaten einbringt. Im Flieger angekommen erfahren die Passagiere, daß sie sich noch in einem Spiel bewähren müssen. Was sie nicht wissen: sie sind Objekte eines perfiden Plans & sadistischen Spiels. Peu a peu werden die Daten, die sie auf dem sozialen Netzwerk gepostet haben - u.a. durch Verknüpfung dieser Fakten - zum Verhängnis. Aus dem scheinbar harmlosen Spiel wird allmählich tödlicher Ernst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scarlett Alice Johnson (Jo) Jack Gordon (Max) Michael Jibson (Dave) Elen Rhys (Gwen) Joshua Richards (Rupert Turner) Vern Raye (Pilot Callahan) Meggie McCarthy (Sophie) Originaltitel: Panic Button Regie: Chris Crow Drehbuch: Chris Crow, Frazer Lee, John Shackleton, David Shillitoe Kamera: Frazer Lee Musik: Mark Rutherford Altersempfehlung: ab 16