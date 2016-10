BBC Entertainment 21:00 bis 21:50 Krimiserie Hustle Benny's Funeral GB 2011 Merken Mickey and Ash launch a cigarette smuggling con. However, their plans are thwarted when learn that that Benny is being chased by an Iranian hard man. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Robert Glenister (Ash Morgan) Matt Di Angelo (Sean Kennedy) Kelly Adams (Emma Kennedy) Robert Vaughn (Albert Stroller) Rob Jarvis (Eddie) Denis Lawson (Benny) Originaltitel: Hustle Regie: Roger Goldby Drehbuch: Chris Bucknall Altersempfehlung: ab 16