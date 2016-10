BBC Entertainment 11:15 bis 12:00 Sonstiges Atlantis A Boy of No Consequence GB 2013 Merken After crossing a young nobleman, Jason and his friends find themselves at the mercy of King Minos, who declares Poseidon will decide their fate: they are to become bull leapers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Addy (Hercules) Harry Dickman (Gallus) Richard Dillane (Pallos) Jack Donnelly (Jason) Robert Emms (Pythagoras) Ciaran Griffiths (Cyrus) Aiysha Hart (Ariadne) Originaltitel: Atlantis Regie: Justin Molotnikov Drehbuch: Johnny Capps, Julian Murphy, Howard Overman Musik: James Gosling, Rob Lane