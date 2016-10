BBC Entertainment 09:20 bis 09:50 Sonstiges Being Eileen Missing GB 2013 Merken Chaos descends on the Lewis family when it appears that Eileen has gone missing. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sue Johnston (Eileen Lewis) William Ash (Ray Cooper) Elizabeth Berrington (Paula Cooper) Dean Andrews (Pete Lewis) Julie Graham (Mandy Lewis) Adam Scotland (Jack Cooper) Ellis Murphy (Liam Cooper) Originaltitel: Being Eileen Regie: Sue Tully Drehbuch: Michael Wynne Musik: Mark Thomas

