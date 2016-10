RTS Deux 22:55 bis 00:40 Sonstiges La planète des singes USA 1968 Untertitel Merken Quatre astronautes s'écrasent sur une planète inconnue après un long voyage dans l'espace-temps. En fait, cette planète est la Terre future, ravagée par la haine des hommes et où la race supérieure est composée de singes évolués... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlton Heston (George Taylor) Roddy McDowall (Cornelius) Kim Hunter (Zira) Maurice Evans (Dr. Zaius) James Whitmore (President of the Assembly) James Daly (Honorious) Linda Harrison (Nova) Originaltitel: Planet of the Apes Regie: Franklin J. Schaffner Drehbuch: Michael Wilson, Rod Serling, Pierre Boulle Kamera: Leon Shamroy Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12