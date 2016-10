kabel eins 03:25 bis 05:00 Komödie The Italian Job GB 1969 Nach dem Roman von Troy Kennedy Martin 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Meisterdieb Charlie Croker gelingt der größte Coup seines Lebens: Mithilfe seiner alten Kumpel raubt er in Venedig Goldbarren im Wert von 35 Millionen Dollar. Aber nach dem Beutezug folgt die Überraschung: Steve, einer der Gauner, reißt die Beute an sich und glaubt, dass die anderen nach einem Unfall ums Leben gekommen sind In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Caine (Charlie Croker) Noël Coward (Mr. Bridger) Raf Vallone (Altabani) Benny Hill (Professor Simon Peach) Rossano Brazzi (Beckerman) Tony Beckley (Freddie) Maggie Blye (Lorna) Originaltitel: The Italian Job Regie: Peter Collinson Drehbuch: Troy Kennedy Martin Kamera: Douglas Slocombe Musik: Quincy Jones Altersempfehlung: ab 12