kabel eins 01:45 bis 03:20 Erotikfilm Russ Meyer: Beneath the Valley of the Ultra-Vixens USA 1979 Lamar Shedd weiß gar nicht mehr, wie er seine hübsche Gattin noch beglücken kann. Sie ist unersättlich. Enttäuscht blickt sich Lavonia nach Ersatz um Schauspieler: Kitten Natividad (Lavonia / Lola Langusta) Ann Marie (Eufaula Roop) Ken Kerr (Lamar Shedd) June Mack (Sal) Patrick M. Wright (Mr. Peterbuilt) Robert E. Pearson (Dr. Asa Lavender) Sharon Ceccatti (Flovilla Thatch) Originaltitel: Beneath the Valley of the Ultra-Vixens Regie: Russ Meyer Drehbuch: R. Hyde, B. Callum Kamera: Russ Meyer Musik: William Tasker Altersempfehlung: ab 18