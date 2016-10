kabel eins 23:35 bis 01:40 Thriller Vertrauter Feind USA 1997 Nach dem Buch von Kevin Jarre 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der 28-jährige IRA-Terrorist Frankie McGuire reist nach New York, um neue Waffen zu besorgen. Er findet inkognito Unterschlupf beim irischstämmigen Polizisten Tom O'Meara, wo er sofort wie ein Familienmitglied behandelt wird. Als aber Tom hinter seine wahre Identität kommt, wird aus der Freundschaft eine erbitterte Feindschaft In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harrison Ford (Sergeant Tom O'Meara) Brad Pitt (Frankie McGuire / Rory Devaney) Margaret Colin (Sheila O'Meara) Rubén Blades (Sergeant Edwin Diaz) Treat Williams (Billy Burke) Natascha McElhone (Megan Doherty) George Hearn (Peter Fitzsimmons) Originaltitel: The Devil's Own Regie: Alan J. Pakula Drehbuch: Kevin Jarre, David Aaron Cohen, Vincent Patrick Kamera: Gordon Willis Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Radsport

Radsport

Eurosport 20:30 bis 23:40

Seit 188 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 158 Min. Schiffbrüchig

Abenteuerfilm

Tele 5 22:05 bis 00:00

Seit 93 Min. Zeit zu leben

Drama

Super RTL 22:15 bis 00:40

Seit 83 Min.