Die Lebensgeschichte von Benjamin Button ist wirklich unglaublich. Benjamin wurde 1918 geboren und sieht aus wie ein alter Mann, hat aber die geistigen Fähigkeiten eines Kindes. Er wächst in einem Seniorenheim auf und während sich seine mentalen Fähigkeiten immer weiterentwickeln, wird sein Körper immer jünger. Er verliebt sich in Daisy, doch dem Paar bleibt nicht viel Zeit, um ihre Liebe zu leben