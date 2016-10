kabel eins 13:00 bis 13:55 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Woodstock USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein G.I. wurde 1969 während des Musikfestivals in Woodstock ermordet. Jahrzehnte später versuchen Lilly Rusch und ihr Team mithilfe des FBI-Agenten Ryan Cavanaugh, den Fall wieder aufzunehmen. Währenddessen hat Nick Vera seine alte Liebe Megan wiedergesehen und auch Miller und Bell sind sich erneut nähergekommen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Sarah Aldrich (Megan Easton) Originaltitel: Cold Case Regie: Jeffrey G. Hunt Drehbuch: Denise Thé, Elwood Reid Kamera: Donald Thorin jr. Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 6