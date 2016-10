kabel eins 11:10 bis 12:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Der Brief USA 2007 16:9 HDTV Merken Ein 15-jähriges Mädchen ist spurlos verschwunden. Sie hatte Angst vor den aggressiven Annäherungsversuchen eines Jungen. Die Jugendliche, die bei ihrem Großvater lebt, wurde zuletzt in einem Internetcafé gesehen. Das Team hat einen Brief gefunden, den ihr ein Unbekannter vor ihrem Verschwinden geschrieben hat In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Isaiah Cazares (ERT Tech) Originaltitel: Without a Trace Regie: Rosemary Rodriguez Drehbuch: David Mongan, David H. Goodman Kamera: Christopher Faloona Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 6