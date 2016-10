Servus TV 22:25 bis 00:25 Thriller Der Dritte Mann GB, USA 1949 Nach einer Vorlage von Graham Greene 2016-10-26 02:10 Stereo 16:9 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wien nach dem Zweiten Weltkrieg. Die besetzte Stadt ist voller Schwarzhändler, Geheimdienst-Agenten und skrupellosen Geschäftemachern. Unfreiwillig gerät ein amerikanischer Schriftsteller in einen Teufelskreis aus Betrug, Korruption und Mord. Manchmal wird ein Film identifiziert mit einer bestimmten Szene, einer markanten Figur, der herauf beschworenen Atmosphäre - zuweilen genügt sogar eine Melodie! "Der dritte Mann" von Carol Reed erfüllt all diese Voraussetzungen: Die spannende Verfolgungsjagd durch die unterirdische Wiener Kanalisation; das grandiose Schauspiel von Orson Welles in seiner Rolle als undurchsichtiger Harry Lime; die bedrückende Atmosphäre im Wien der Nachkriegszeit; und das "Harry-Lime-Thema", gespielt von Anton Karas auf der Zither - das alles ist in die Kino-Geschichte eingegangen und zum Erbgut eines jeden Filmfreundes geworden. Das Drehbuch zu diesem spannenden, stark vom "Film Noir" beeinflussten Thriller stammt von Erfolgs-Autor Graham Greene. Neben den Protagonisten Orson Welles und Joseph Cotten gehören Alida Valli, Trevor Howard und Paul Hörbiger zur hochkarätigen Besetzung. Kameramann Robert Krasker bekam für seine stimmungsvollen Aufnahmen sogar einen Oscar, in der damals noch existierenden Kategorie Beste Schwarz-Weiß-Kamera. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Cotten (Holly Martins) Alida Valli (Anna Schmidt) Orson Welles (Harry Lime) Trevor Howard (Maj. Calloway) Bernard Lee (Sgt. Paine) Paul Hörbiger (Karl) Ernst Deutsch ("Baron" Kurtz) Originaltitel: The Third Man Regie: Carol Reed Drehbuch: Graham Greene Kamera: Robert Krasker Musik: Anton Karas Altersempfehlung: ab 12

