Musikfilm Die Trapp-Familie D 1956 Stereo 16:9 HDTV Alles andere als einfach hat es der junge Baron von Trapp (Hans Holt). Als Witwer muss er sich allein um seine sieben Kinder kümmern. Unterstützung findet er bei der Erzieherin und Lehrerin Maria (Ruth Leuwerik) aus einem nahe gelegenen Salzburger Kloster. Die beiden verlieben sich und werden zum Ehepaar. Maria bemerkt, wie gut die Kinder singen können, und beschließt, einen Familienchor zu gründen. Die Auftritte mit österreichischen Volksliedern werden zum großen Erfolg, selbst auf den Salzburger Festspielen zeigt sich das Publikum begeistert. Dann erleidet die Trapp-Familie mehrere Schicksalsschläge. Zuerst verlieren die Trapps durch die Weltwirtschaftskrise nahezu ihr komplettes Vermögen, dann müssen sie vor den Nationalsozialisten ins Ausland fliehen. In der neuen Heimat Nordamerika versuchen Maria und ihr Chor, die Karriere mit Kirchenliedern fortzusetzen. Der Erfolg bleibt zunächst aus, doch dann hat Maria eine Idee. "Die Trapp-Familie" gehört zu den gewinnbringendsten Heimatfilmen des deutschen Kinos. Regisseur Wolfgang Liebeneiner hat dabei die wahre Lebensgeschichte der Trapp-Familie zur Vorlage genommen, wenn auch relativ frei verfilmt. Zugute kommt dem Film die bis in Nebenrollen hochkarätige Besetzung. Neben den Hauptdarstellern Ruth Leuwerik und Hans Holt wirken mit die Charakterschauspieler Josef Meinrad, Liesl Karstadt und Franz Muxeneder. In den USA wurde aus der Geschichte der Trapps "The Sound of Music", zunächst ein extrem erfolgreiches Musical am Broadway, später unter der Regie von Robert Wise und mit Julie Andrews als Maria einer der kommerziell ergiebigsten Filme der Kinogeschichte. Schauspieler: Ruth Leuwerik (Baronin Maria von Trapp) Hans Holt (Baron von Trapp) Maria Holst (Gräfin) Josef Meinrad (Dr. Wasner) Friedrich Domin (Bankier Gruber) Hilde von Stolz (Baroness Mathilde) Agnes Windeck (Äbtissin) Originaltitel: Die Trapp-Familie Regie: Wolfgang Liebeneiner Drehbuch: George Hurdalek, Herbert Reinecker, Maria von Trapp Kamera: Werner Krien Musik: Franz Grothe Altersempfehlung: ab 6