SAT.1 Gold 13:40 bis 14:30 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Der Privatdetektiv USA 1989 Merken Jessica trifft in Boston auf ihren alten Freund John. Der gibt allerdings vor, sie nicht zu kennen. Tatsächlich behauptet seine Frau, John wäre tot, und dass es sich um eine Verwechslung handeln müsse. Jessica aber lässt nicht locker: Mit Hilfe eines Privatdetektivs gelingt es ihr, John zu finden. Es stellt sich heraus, dass er als Zeuge in einem Prozess fungierte, und anschließend untertauchen musste. Als Jessica in Johns Wohnung kommt, findet sie nur noch seine Leiche ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Christine Belford (Maude Paulson Winslow) Earl Boen (Sgt. Howard Sternhagen) Jon Cypher (Nathan Swarthmore) Robert Hogan (FBI Agt. Guilfoyle) Bill Lucking (Lt. Roy Quinlan) Karen Morrow (Gladys) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Shaw Drehbuch: Robert E. Swanson Kamera: John Elsenbach Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12