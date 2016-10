SAT.1 Gold 01:15 bis 02:00 Krimiserie Kojak - Einsatz in Manhattan Mord im Krankenhaus USA 1974 Merken Der Schmalspurganove Yancey wird zu Unrecht inhaftiert, weil die Polizei ihn verdächtigt, in eine Schießerei verwickelt gewesen zu sein. Yancey ist so misstrauisch der Polizei gegenüber, dass er nicht mit Kojak zusammenarbeiten will, denn er ist überzeugt, man will ihn zum Sündenbock machen. Kojak will die Sache zwar klären, aber als der zwielichtige Schulz, ein Bekannter von Yancey, die Kaution stellt, kommt Yancey wieder auf freien Fuß ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Telly Savalas (Lt. Theo Kojak) Dan Frazer (Frank McNeil) Kevin Dobson (Lt. Bobby Crocker) George Savalas (Det. Stavros) Roger Robinson (Gil Weaver) Harrison Page (Yancey) Roger E. Mosley (Stutz) Originaltitel: Kojak Regie: Seymour Robbie Drehbuch: Albert Ruben Kamera: Vilis Lapenieks Musik: John Cacavas Altersempfehlung: ab 12