SAT.1 Gold 22:05 bis 22:30 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Zorn am Zaun Zorn am Zaun D 2013 16:9 Merken Sie ist die Hexe vom Mühlenweg. Die 75-jährige Angelika B. terrorisiert ihre Mitmenschen. Sie erschreckt Kinder, zerkratzt Autos und vergiftet Hunde. Eines Morgens wird die unbeliebte Dame erstochen aufgefunden. Unter Verdacht steht die gesamte Nachbarschaft. Nun liegt es an den Kommissaren Naseband und Ritter, den Mörder unter ihnen zu finden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz

