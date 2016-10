SAT.1 Gold 21:15 bis 22:05 Reportage Große Gefühle - Die SAT.1 Gold Reportage Hochzeiten in Deutschland Hochzeiten in Deutschland D 2016 16:9 Merken In dieser Folge dreht sich alles ums Heiraten: Wie feiern deutsche Paare den schönsten Tag ihres Lebens - klassisch mit einer Braut ganz in Weiß oder eher ausgefallen? Und wie verläuft eine türkische Hochzeit? Wir sind hautnah dabei und begleiten das Brautpaar bei den Vorbereitungen, der Trauung und natürlich der Hochzeitsfeier. In Google-Kalender eintragen Moderation: Susi Müller Originaltitel: Große Gefühle - Die SAT.1 Gold Reportage