SAT.1 Gold 15:20 bis 16:10 Krimiserie Diagnose: Mord Die Schuhe des Roten USA 2001 2016-10-27 11:10 Als der chinesische Ballett-Tänzer Tako bei einer Probe tot zusammenbricht und man im Zimmer seines Betreuers Lee ein Fläschchen Gift findet, wird dieser als Mordverdächtiger verhaftet. Inzwischen hat sich Amanda mit dem Tänzer Chin Te angefreundet und ihm die Ehe angeboten, da die Ausweisung nach China droht. Als auch Lee ausgeliefert werden soll, gesteht er den Mord an Tako, um in den USA vor Gericht zu kommen. Doch Dr. Mark Sloan und Steve glauben nicht an seine Schuld. Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Roger Fan (Chin Te) Daniel Quinn (Tako) Michael Adler (Martin Peterson) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Frank Thackery Drehbuch: Victoria Rowell, Fred Fontana Kamera: Leland Nakahara, Lee Nakahara Musik: Dick DeBenedictis