kabel1 classics 16:10 bis 17:45 Komödie Fletch, der Tausendsassa USA 1989 Nach Charakteren aus Romanen von Gregory McDonald 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fletch geht den Dingen gerne auf den Grund - das verlangt alleine schon sein Job als Journalist. Als er mit der Nachricht überrascht wird, ein Anwesen in Louisiana geerbt zu haben, macht er sich auf den Weg in den tiefen Süden der USA. Dort angekommen, wird seine Nachlassverwalterin ermordet. Fletch macht sich auf die Suche nach dem Täter und begibt sich plötzlich selbst in Lebensgefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chevy Chase (Irwin 'Fletch' Fletcher) Hal Holbrook (Hamilton "Ham" Johnson) Julianne Phillips (Becky Culpepper) R. Lee Ermey (Jimmy Lee Farnsworth) Richard Libertini (Frank Walker) Randall 'Tex' Cobb (Ben Dover) Cleavon Little (Calculus Entropy) Originaltitel: Fletch Lives Regie: Michael Ritchie Drehbuch: Leon Capetanos Kamera: John McPherson Musik: Harold Faltermeyer Altersempfehlung: ab 12