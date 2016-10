kabel1 classics 14:35 bis 16:10 Actionfilm Fletch, der Troublemaker USA 1985 Nach dem Roman von Gregory McDonald 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Um einen besseren Einblick in die Machenschaften eines Drogenhandelrings zu bekommen, verkleidet sich der Zeitungsreporter Fletch als Obdachloser. Eines Tages begegnet er einem verzweifelten Geschäftsmann. Dieser macht Fletch das Angebot, ihm eine hohe Summe Geld auszuzahlen, wenn er ihn im Gegenzug ermordet. In der Hoffnung auf eine spannende Story willigt er zunächst in den Deal ein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chevy Chase (Fletch) Joe Don Baker (Chief Karlin) Dana Wheeler-Nicholson (Gail Stanwyk) Richard Libertini (Walker) Kareem Abdul-Jabbar (er selbst) Tim Matheson (Alan Stanwyk) M. Emmet Walsh (Dr. Dolan) Originaltitel: Fletch Regie: Michael Ritchie Drehbuch: Andrew Bergman Kamera: Fred Schuler Musik: Harold Faltermeyer Altersempfehlung: ab 12