kabel1 classics 07:00 bis 08:30 Komödie Jimmy Reardon - Süße Träume auf dem College USA 1988 Nach seinem Roman 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Chicago, 1962: Der 17-jährige Jimmy Reardon soll nach seinem erfolgreichen Highschool-Abschluss auf ein renommiertes College. Doch Jimmy hat ganz andere Dinge im Kopf. Er träumt davon, mit seiner Freundin Lisa nach Hawaii zu gehen. Weil diese jedoch davon nichts wissen will, verlagert Jimmy sein Interesse auf die Freundin seines besten Freundes. Als er sich auch noch an die Geliebte seines Vaters heranmacht, ist die familiäre Katastrophe programmiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: River Phoenix (Jimmy Reardon) Ann Magnuson (Joyce Fickett) Meredith Salenger (Lisa Bentwright) Ione Skye (Denise Hunter) Louanne (Suzie Middleberg) Matthew L. Perry (Fred Roberts) Paul Koslo (Al Reardon) Originaltitel: A Night in the Life of Jimmy Reardon Regie: William Richert Drehbuch: William Richert Kamera: John J. Connor Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 369 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 129 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 129 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 129 Min.