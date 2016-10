ZDF 20:15 bis 21:45 Magazin Aktenzeichen XY-Spezial: Vorsicht, Betrug! Vorsicht, Betrug! / Der Fall: Romance-Scamming / Der Fall: Falscher BKA-Beamter / Der Fall: Finanzagent/Geldwäsche D 2016 2016-10-26 00:03 Stereo Untertitel Live 16:9 HDTV Merken Der Fall: Romance-Scamming Eine alleinerziehende Mutter lernt im Internet einen amerikanischen Soldaten kennen und verliebt sich Hals über Kopf. Dass der neue Liebhaber nur an ihr Geld will, bemerkt sie zu spät. Der Fall: Falscher BKA-Beamter Eine Rentnerin bekommt eines Tages einen rätselhaften Anruf. Ein Kommissar bittet sie, bei verdeckten Ermittlungen zu helfen. Am Ende verliert die Dame fast 400 000 Euro. Der Fall: Finanzagent/Geldwäsche Das Jobangebot klingt verlockend - deshalb schlägt ein junger Mann zu. Dass er sich damit aber der Geldwäsche strafbar macht, haben ihm die Betrüger verheimlicht. Kriminelle lassen sich immer neue Maschen einfallen, um unschuldigen Bürgern das Geld aus der Tasche zu ziehen - und das oftmals leider mit Erfolg. Die Polizei verzeichnete 2015 weit über 20 000 betrügerische Straftaten - pro Woche. Wie kann man sich davor schützen? Mit Wissen! Denn wer die Betrugsmaschen kennt, bei dem haben die Betrüger keine Chance. "Aktenzeichen XY-Spezial: Vorsicht, Betrug!" zeigt die neuesten Vorgehensweisen der Betrüger - und gibt Tipps, wie man sich wirksam schützen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rudi Cerne Originaltitel: Aktenzeichen XY... ungelöst - Spezial Regie: Utz Weber