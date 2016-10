ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Betrug bei Online-Singlebörsen - Verliebtheit nur vorgegaukelt / Mangohühnchen mit Penne - Rezept von Armin Roßmeier / Pflegeleichte Grabbepflanzung - Tipps von Elmar Mai / Hautkrankheit Rosazea - Rosazea kann auch ins Auge gehen / Schwangerschafts-Mythen - "Volle Kanne" klärt auf / Wie tickt das junge Amerika? - YouTuber Dner auf Entdeckungsreise D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Diana Staehly wurde 1977 in Köln geboren. Im Alter von drei Jahren meldeten ihre Eltern sie beim Kinderballett an sie blieb dem Tanzen mehrere Jahre treu. Nach dem Abitur jedoch wandte sie sich der Schauspielerei zu. Nachdem sie professionellen Schauspiel- und Sprechunterricht erhalten hatte, wurde sie für die Soap "Unter Uns" engagiert. Nach zweieinhalb Jahren Serienschauspielerei zog sie nach New York, um dort ihr Handwerk am "Lee Strasberg Theatre and Film Institute" zu verfeinern. Zurück in Deutschland, nahm sie verschiedene Engagements für Fernsehproduktionen an. So war sie unter anderem in "Die Anrheiner", "Die Rosenheim-Cops", "Alarm für Cobra 11" und "Stromberg" zu sehen. Derzeit spielt sie im ZDF die neue "SOKO Köln"-Chefin Anna Maiwald. Gast: Lukas Piloty Schauspieler An der Seite von Diana Staehly spielt Lukas Piloty, der seit 2012 als Kommissar Jonas Fischer das Team der "Soko Köln" unterstützt. Piloty wurde 1981 in München geboren. Nach Abitur und Zivildienst studierte er zunächst ein paar Semester lang Amerikanistik, doch seine eigentliche Leidenschaft galt der Schauspielerei. Von 2004 bis 2007 absolvierte er sein Schauspielstudium an der Westfälischen Schauspielschule in Bochum. Zum Ende seiner Ausbildung wurde er Ensemblemitglied am Staatstheater in Mainz. Vier Saisons lang war er in verschiedenen Stücken zu sehen, wie zum Beispiel als Wurm in "Kabale und Liebe", Rabe Abraxas in der "Kleinen Hexe" oder Stanley Kowalsky in "Endstation Sehnsucht". 2010 wirkte er in der Komödie "Lena will es endlich wissen" mit. Auch Werbespots und Kurzfilme standen auf seinem Programm. Zusammen mit Diana Staehly ist er momentan in 25 neuen Folgen von "SOKO Köln" im ZDF zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nadine Krüger Gäste: Gäste: Diana Staehly (Schauspielerin), Lukas Piloty (Schauspieler) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich

