ZDF neo 20:15 bis 21:40 Krimi Kommissarin Lucas Vergessen und Vergeben D 2009 2016-10-30 23:20 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Rentner Ludwig Lehner wird erschossen in seiner Wohnung aufgefunden: Ludwig Lehner, dessen Tochter Daniela ein Jahr zuvor die Stadt Regensburg in Angst und Schrecken versetzt hatte. Gemeinsam mit ihrem Freund Tobias Hübner hatte sie sich eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, bei der die beiden vier Menschen scheinbar wahllos getötet hatten. Daniela vermutet einen Racheakt für die von ihr begangenen Verbrechen. Reuevoll behautet sie, damals nicht geschossen zu haben, sondern beschuldigt ihren Freund Tobias, der seitdem flüchtig ist. Kommissarin Lucas und ihr neuer Kollege Leander Blohm nehmen am öffentlichen Anhörungstermin zum Fall teil, bei dem es zu einem blutigen Zwischenfall kommt. Tobias Hübner stürmt schwer bewaffnet in das Gerichtsgebäude und befreit Daniela. Kommissarin Lucas stellt sich ihnen entgegen, wird von Tobias angeschossen und als Geisel mit auf die Flucht genommen. In einer spektakulären Fahrt gelingt es Tobias und Daniela, die polizeilichen Verfolger abzuschütteln, wobei Tobias jedoch schwer verletzt wird. Sie suchen Zuflucht bei Ursel Feyninger, einer Ärztin, deren Sohn beim damaligen Massaker zu Tode kam. Florian will die lästigen Geiseln loswerden und fordert Daniela auf, Ellen und Ursel zu töten. Wird es Kommissarin Lucas mit ihrem ausgeprägten psychologischen Feingespür gelingen, das mörderische Paar zu stoppen? Die nächsten Stunden im Haus von Ursel Feyninger werden zur existenziellen Grenzerfahrung für alle Beteiligten. Ein Psychoduell zwischen vier Personen, das nicht alle überleben werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrike Kriener (Ellen Lucas) Florian Stetter (Leander Blohm) Michael Roll (Boris Noethen) Tamara Simunovic (Tina Burkhard) Alexander Lutz (Martin Schiff) Tilo Prückner (Max) Anke Engelke (Rike) Originaltitel: Kommissarin Lucas Regie: Christiane Balthasar Drehbuch: Thomas Berger Kamera: Hannes Hubach Musik: Johannes Kobilke