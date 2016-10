Phoenix 09:00 bis 12:00 Reportage Vor Ort EU-Parlament live D 2016 Live Live TV Merken Generaldebatte mit Erklärungen von Rat und Kommission zur Nachbereitung des EU-Gipfels mit Jean Claude Juncker, EU-Kommissionschef, Donald Tusk, EU-Ratspräsident und Martin Schulz, EU-Parlamentspräsident EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk geben in der Generaldebatte Erklärungen ab zu den Ergebnissen des EU-Gipfels in Straßburg. In der dreistündigen Aussprache wird es voraussichtlich um Europas Sorgenkind, das Ceta-Abkommen mit Kanada, gehen. Aber auch die Beziehungen zwischen der EU und Russland sowie der Schutz der EU-Außengrenzen sollen zur Sprache kommen. phoenix überträgt die Generaldebatte live. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hans-Ulrich Stelter Originaltitel: Vor Ort

